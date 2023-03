Dal Canto sicuro: "Quel gol ci ha svegliato"

Non perde più la Carrarese che ad Olbia ha raggiunto il nono risultato utile consecutivo. Stavolta, però, c’è voluto uno ’schiaffo’ dei sardi per risvegliare una squadra azzurra che nei primi 20’ aveva fatto fatica e si era ritrovata sotto nel punteggio. Mister Dal Canto stavolta ne ha cambiati sei, più di mezza squadra, e qualche automatismo, soprattutto in mediana, all’inizio non ha funzionato. La squadra si è ritrovata poco a poco sino a prendere stabilmente il predominio del campo nella ripresa, coronata dal meritatissimo pareggio.

"La nostra gara è stata complessivamente positiva – è stato il commento di Alessandro Dal Canto - perché nei primi dieci minuti non siamo partiti neppure male. Da una palla persa a centrocampo in maniera ingenua sono conseguiti due corner per gli avversari e da uno di questi è scaturito il gol sardo. Dopo ci sono stati cinque minuti in cui i nostri avversari hanno avuto il sopravvento sulle ali dell’entusiasmo. In realtà, siamo stati bravi a raddrizzare i giochi sapendo gestire la partita, leggendone i momenti ed avendone un certo controllo a livello di gioco ed anche di occasioni create. Alla fine abbiamo ’rischiato’ di portare a casa una vittoria che, ai punti, sarebbe potuta starci. Torniamo a casa con un punto, comunque, prezioso su un campo complicato".

In classifica si è rifatto sotto il Gubbio ma bisognerà aspettare il risultato di stasera tra Ancona e Cesena per capire se questo turno di campionato sarà stato produttivo per la Carrarese. Il mister veneto, comunque, ha una visione più ampia: "Serve continuare con lo spirito che ci contraddistingue e ci ha portato sino a qui senza la fissa del quarto posto ma affrontando ogni partita al meglio con l’ovvio proposito di ottenerne il massimo. Tireremo le somme a fine stagione e la posizione raggiunta sarà quella che avremo meritato. Successivamente inizieranno i play-off che sono una competizione a parte e che dovranno essere affrontati senza patemi e calcoli".

In attacco l’uscita per infortunio di Bernardotto, proprio quando si era sbloccato con due gol in due partite, potrebbe rappresentare un problema. "E’ prematuro valutare l’entità dell’infortunio – ha spiegato Dal Canto - ma ci auguriamo che non sia nulla di grave anche perché in attacco Giannetti è in condizioni non ottimali ed Energe è in diffida".

Gianluca Bondielli