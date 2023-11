Calcio Negli Allievi regionali prosegue il momento magico dei ragazzi di Chelotti. La Pontremolese stende il Quarrata. Bella doppietta di Enrico Ferri

Pontremolese

2

Olimpia Quarrata

1

PONTREMOLESE: Bardi, Pilati (52’ Carnesecca), Guelfi, Bernieri, Felici (46’ D’Aleo), Ferri Tommaso, Pezzoni, Matellini, Necchi Ghiri (88’ Romano), Bui (56’ Lucchini), Ferri Enrico. A disp.: Antoniotti, Ghiselli, Giusti. All.: Chelotti.

OLIMPIA QUARRATA: Pratesi, Taddei, Calistri, Monti Guarnieri, Palaj, Innocenti, Lakhadar, De Coro, Niccolai, Pretelli, Breschi. A disp.: Acciarito, Daka, Esposito, Pecchioli, Mirjiaj, Bardini, Barontini. All.: Cialdi.

Arbitro. Torraca di Carrara.

Marcatori: 13’ rig. e 51’ Ferri E., 29’ Pretelli.

PONTREMOLI – Enrico Ferri con la doppietta realizzata lancia in orbita gli Allievi del LunigianaPontremolese. Azzurrini con la vittoria messa in visione nel turno infrasettimanale andato in visione sul sintetico del Lunezia contro il mai domo Olimpia Quarrata scalano la classifica che li porta al quarto posto, 20 punti in solitaria a due lunghezze dalla coppia regina Fortis Juventus e Pistoiese, seguite a quota 21 punti dal Lido di Camaiore.

La Pontremolese ha dimostrato di essere una squadra tosta e imprevedibile, sempre pronta a proporsi agilmente sulle due corsie. L’ostacolo Quarrata, sulla carta era un esame carico di insidie, a superarlo ci ha pensato Enrico Ferri, prima su calcio di rigore e nella ripresa con un preciso pallonetto a scavalcare Pratesi. Il 2-1 maturato nei due tempi rende onore alla giovane band azzurra allenata da Chelotti, anche se non ha ancora raggiunto un livello di forma ottimale, Matellini “pompa“ gioco in quantità, Pezzoni non è ancora armonioso come direttore d’orchestra ma gioca sul velluto, Tommaso Ferri con la sua spinta finisce per essere un eversore spietato delle difese avversarie. Una fisonomia abbastanza precisa, in difesa i problemi d’inizio stagione appaiono molto vicini ad essere risolti.

Ebal.