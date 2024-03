Calcio. La San Marco Avenza under 17 a vele spiegate. I rossoblù restano saldi in testa alla classifica

Ha compiuto un altro piccolo passo avanti verso la conquista del titolo interprovinciale la squadra Allievi Under 17 (annata 2007) della San Marco Avenza che si è imposta per 3 a 1 sul campo dei Ronchi contro una coriacea Tirrenia. I rossoblù allenati da Francesco Leone (nella foto) si sono portati in vantaggio con Scopis ma sono stati raggiunti proprio allo scadere del tempo. Nella ripresa una doppietta di Tonelli ha dato i 3 punti fondamentali agli avenzini che mantengono la testa della classifica ed hanno portato a 11 i punti di vantaggio sul Folgor Marlia, che ha visto rinviata la sua partita come successo su molti campi nel fine settimana passato. Questo sabato alla Covetta (ore 17:30) ci sarà lo scontro diretto fra le due squadre che in caso di vittoria della San Marco potrebbe mettere la parola fine con largo anticipo al campionato. Ha toccato l’invidiabile quota delle 20 vittorie consecutive, invece, la compagine Allievi Under 16 (annata 2008) che battendo in casa lo Sporting San Donato con gol di Armanetti si è confermata in vetta alla classifica del girone interprovinciale di merito. I ragazzi del mister Gianluca Grassi sin qui hanno vinto tutte le partite disputate in stagione. Domenica mattina saranno di scena a Montignoso. Nulla di fatto, infine, per il team dell’annata 2009, primo nel campionato Giovanissimi Regionali, la cui gara interna con l’Academy Porcari è stata fermata per il maltempo. La compagine del 2010 invece riposava.