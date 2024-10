Calcio, la Carrarese torna a casa: con il Mantova si gioca allo Stadio dei Marmi

Carrara, 16 ottobre 2024 – Dopo 76 anni la Carrarese, neopromossa nella serie cadetta, torna a giocare una partita di Serie B tra le mura amiche. Oggi la commissione provinciale pubblico spettacolo ha dato parere positivo all'esito dei lavori di adeguamento del glorioso Stadio dei Marmi di Carrara ( Massa Carrara). L'intervento è durato tre mesi e la Carrarese nell'attesa ha dovuto giocare all'Arena Garibaldi di Pisa. L'esodio in casa è con la partita Carrarese-Mantova domenica prossima, 20 ottobre, alle ore 15. I lavori hanno adeguato allo Stadio dei Marmi terreno di gioco, tornelli ai varchi di accesso, illuminazione, cablaggio, posa di moduli per nuovi bagni, spogliatoi e sala antidoping. Rinnovata anche la sala stampa, l'area per i mezzi televisivi, l'area hospitality e la sala Var, oltre alle postazioni per telecamere. «Stiamo lavorando - commenta la sindaca Serena Arrighi - per la definitiva apertura di tutta la curva Nord ma per questo bisognerà attendere ancora qualche settimana per realizzarli, nel frattempo siamo pronti a fare quanto possibile per permettere al maggior numero possibile di tifosi di assistere alle prossime partite».