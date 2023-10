Calcio In Promozione grande impresa al “Paolo Deste“ contro il forte Viaccia. La San Marco di Alessi si sblocca: "Finalmente sono arrivati i gol»

Si è sbloccata domenica la San Marco è lo ha fatto con un risultato eclatante, rifilando un 4 a 1 a un Viaccia che era secondo in classifica. Il match al 35’ era già sul 3 a 0, virtualmente concluso. Allo stadio Paolo Deste il pubblico è rimasto impressionato del gioco spumeggiante dei ragazzi di David Alessi.

"Ero abbastanza tranquillo – spiega l’allenatore – perché la squadra dal punto di vista delle prestazioni aveva sempre fatto bene. Solo nella partita di Pontremoli oggettivamente avevamo fatto poco, meno degli avversari, ma nelle altre avevamo creato tantissimo senza concretizzare. L’unica differenza tra le gare precedenti e quest’ultima è che finalmente sono arrivati i gol. Avevamo alle spalle una lunga serie di occasioni fallite, di pali, traverse e rigori. Al contrario abbiamo preso un numero quasi pari ai tiri concessi. Sono contento per i ragazzi perché le vittorie danno fiducia. Ci mancano dei punti in classifica per quanto abbiamo fatto sinora ma ce li andremo a prendere da qui in avanti. Il nostro del resto è un progetto triennale, incentrato sui giovani, che è appena iniziato. In squadra abbiamo tanti giocatori nati dal 2001 in poi che bisogna far crescere e che devono imparare gradualmente, anche dagli errori. Posso dire che siamo sulla strada giusta. Sono contento di come si applicano. Ieri ho fissato una seduta facoltativa aggiuntiva e vi hanno aderito in 16. Non si tirano indietro quando c’è da stare sul campo".

Domenica la San Marco sarà impegnata a Maliseti in una trasferta difficile anche proprio per le condizioni del terreno da gioco che è in terra più che in erba. "Non dobbiamo cercare attenuanti – anticipa Alessi -. L’ho già detto ai ragazzi. La nostra è una squadra che predilige giocare ma deve abituarsi anche a situazioni nelle quali non è possibile farlo. Un percorso di crescita passa anche da aspetti come questo".