Calcio, in prima categoria i galletti subiscono una pesante sconfitta in casa del forte dei marmi. Borghetti: "Il Serricciolo nel secondo tempo ha staccato la spina a livello mentale»

Gara dai due volti per il Serricciolo che nel primo tempo ha tenuto testa all’ottimo Forte dei Marmi, imbastendo buone trame di gioco e rendendosi pericoloso in più occasioni, mentre nel secondo è apparso completamente trasformato, atleticamente e mentalmente, lasciando troppo spazio agli avversari che ne hanno giustamente approfittato. Il 5-1 con cui i versiliesi hanno chiuso l’incontro la dice lunga sul predominio dimostrato nella ripresa quando i gialloblù sono letteralmente spariti dal campo. Il punteggio pesantissimo con cui si è chiusa la partita parla da solo e trovare delle giustificazioni diventa difficile anche per i protagonisti del match.

"Dopo 45 minuti disputati alla grande – spiega mister Borghetti – in cui abbiamo giocato alla pari contro una squadra piuttosto forte, nella ripresa siamo rimasti dentro gli spogliatoi e abbiamo staccato la spina a livello mentale". A quel punto i galletti hanno subito un’amara cinquina, riuscendo solo nel finale a siglare il gol della bandiera. La sfortuna ha dato il via alla goleada dei padroni di casa visto che la prima marcatura è stata in realtà un’autorete di Cantoni che di testa ha deviato nella propria porta una conclusione su punizione che altrimenti sarebbe finita fuori. Poi Lossi, Bresciani e Della Pina hanno reso il risultato più netto. Giornata poco fortunata anche per Angelotti, autore di un autogol. A poco è servita nel finale la rete di Barattini. Domenica prossima saranno obbligatori i tre punti nell’impegno casalingo contro il Chiazzano, penultima forza del girone.

Ilaria Gallione