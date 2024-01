Calcio In Eccellenza match interno contro l’ultima in classifica per i bianconeri di Del Nero. Massese all’esame Geotermica. Migliorano Terigi e Fortunati

Match interno contro l’ultima in classifica che ha perso 6 delle ultime 7 partite disputate nel 2023 e che non rivince una partita da un mese. Non poteva sperare, sulla carta, su un inizio di 2024 migliore la Massese che domenica ospiterà allo stadio “Vitali“ la Geotermica, matricola che sta faticando tantissimo nella categoria. All’andata al comunale “Florentia“ di Larderello la partita si concluse con un inopinato 0 a 0 ed i pisani riuscirono a portare a casa uno dei loro finora pochi punti di questa stagione.

La Massese, che era ancora in fase di rodaggio, creò molto ma senza saper graffiare. La giornata successiva la sconfitta interna contro il River Pieve portò all’addio di Giuseppe Della Bona che proprio da poco è tornato in panchina accettando l’incarico offertogli dal Pietrasanta in Promozione. Ieri la Massese, intanto, ha svolto il suo primo allenamento dell’anno dopo i quattro giorni di riposo concessi alla squadra dal tecnico Davide Del Nero. Si spera da qui a domenica di riuscire a recuperare almeno uno dei tre infortunati “eccellenti“ coi quali la squadra sta facendo i conti.

Il giocatore più prossimo al rientro è Leonardo Terigi (nella foto) ma anche le condizioni di Davide Fortunati sono in netto miglioramento. Lo staff tecnico e sanitario faranno di concerto le proprie valutazioni. Certo il fatto di incontrare il fanalino di coda del girone potrebbe indurre ad evitare recuperi troppo frettolosi concedendo una settimana in più agli atleti per una ripresa ottimale.

