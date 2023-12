Calcio Bilancio positivo per il settore giovanile del dg Petrucci. San Marco da 5 stelle: "Merito di tutto lo staff»

Si sta per concludere una prima parte di stagione esaltante per il settore giovanile della San Marco Avenza che vede le proprie squadre a 11 primeggiare nei vari campionati. La formazione Under 15 allenata da Saverio Beghé, col supporto di Pasquale Fortunato, sta conducendo il campionato Giovanissimi Regionali con 24 punti all’attivo in 11 gare disputate e mercoledì ha pareggiato il recupero con il Montignoso (0-0) dopo aver fallito un rigore.

La compagine Under 17 di Francesco Leone, affiancato da Francesco Grilli, guida il campionato Allievi Provinciali con 28 punti fatti in 10 partite e mercoledì ha dilagato nel recupero contro il Don Bosco Fossone (10-1). Sta volando anche la squadra Under 16 di Gianluca Grassi, coadiuvato da Davide Delfini, che sin qui ha vinto tutte e nove le sfide disputate nel campionato Allievi Provinciali B ed è da sola al comando. Nel campionato Giovanissimi Provinciali B, infine, il team Under 14 guidato dalla coppia Giacomo Galeotti ed Alessandro Lipilini occupa la terza posizione a 3 punti dalla vetta con 10 vittorie e 2 sole sconfitte.

"I bilanci che contano sono quelli che si fanno alla fine – commenta l’esperto direttore generale Oreste Petrucci, che assieme al ds Alessandro Luciani si è adoperato nell’allestimento delle squadre – ma è innegabile che faccia piacere avere questi riscontri quando ci avviamo al giro di boa della stagione. Abbiamo lavorato per rafforzare i vari gruppi partendo dalla buona base preesistente e li abbiamo affidati ad allenatori preparati. Mi preme sottolineare anche l’ottimo lavoro che stanno svolgendo i preparatori atletici Luca Ricciotti, Luca Lucetti e Nicola Maggiani e i preparatori portieri dei Davide Pianti e Daniele Dantongiovanni. La San Marco ha investito fortemente su staff tecnici paragonabili a quelli di società professionistiche e i risultati del campo ci stanno dando ragione".