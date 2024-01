Basket, Nella “Divisione regionale 2“ ligure Pontremolese decisa a saccheggiare il Villaggio Il team manager Paolo Filippi suona la carica

Si ricomincia. La Polisportiva Pontremolese che durante questa lunga forzata sosta ha avuto tutto il tempo di smaltire il panettone, si apre all’anno nuovo affrontando la 9ª giornata del campionato ligure di “Divisione regionale 2“. La squadra allenata da Michele Novelli che ha passato la sosta natalizia preparando al meglio la ripresa del campionato, sì apre al 2024 martedì 16 per affrontare sul “Pala Acquarone“ in via Pio X a Chiavari il quintetto di casa del Villaggio Sport. I gialloblù sul parquet del quintetto ligure hanno la ghiotta opportunità, visto il divario tecnico fra le due squadre, di riscattare la sconfitta interna registrata nell’ultima del 2023 contro il Golfo dei Poeti. Bellati e soci, pur non riciclando la zona, hanno apportato validi principi su cui regge il gioco di altre scuole. Ad elementi di provata esperienza, alla sua rapidità di gioco, il Pontremoli dovrà prestare non poca attenzione se non vorrà andare fuori strada e riprendere alla produzione punti.

"Senza ombra di dubbio dice – il team manager Paolo Filippi – martedì ci troveremo di fronte alla squadra che in estate veniva accreditata a recitare un ruolo importante. Noi, abbiamo l’obbligo di calarci nella partita al massimo della concentrazione, altrimenti saranno guai seri". Questi i giocatori a disposizione: Flati, Carlotti Gabriele, Carlotti Francesco, Fenucci, Ulivi, Franchi, Sordi, Bardini, Romiti, Filippi, Montano, Spagnoli, Agretto, Mazzetti, Mori, Reggiani.

Classifica: Canaletto 16, My Basket Genova A e Golfo dei Poeti 12, Futura Genova e My Basket Genova B 12, Centro Bk Sestri Levante 8, Polisportiva Pontremolese, Pro Recco e All About Bkball 6, Villaggio Sport, Polisportiva Santa Caterina e Aurora Basket Chiavari 2.