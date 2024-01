Basket giovanili. Ottima prestazione per l’Audax Under 17. Più forte del Massa

Seconda giornata di ritorno e secondo successo consecutivo per la squadra under 17 dell’Audax. Nel girone E, batte il Massa 63-55 (parziali 19-10, 31-31, 55-42). La squadra della coppia Paolo Gallerini-Andrea Zanetti parte bene e chiude a +9 il primo quarto, ma i cugini d’oltre Foce non ci stanno e nel secondo tempino rimettono la barca perfettamente in parità con un parziale di 12-21. Al rientro sono i carraresi ad allungare nuovamente con un parziale di 24-11, gli ospiti provano a recuperare (parziale 8-13) ma non è sufficiente e i gialloazzurri chiudono a +8. Lo score: Alibani 6, Maneschi 13, Ferla 19, Fusco 11, Cerone 7, Francavilla 4, Giannarelli 2, Massimo Carro 2, Matteo Carro, Caci. Nono successo consecutivo per l’altra carrarese del Cmc di Stefano Dell’Innocenti: battuto il Versilia 29-79. La classifica: CM Carrara 18 punti; Cus Pisa 16; Audax Carrara 12; IES Pisa 10; Massa 8; Lucca 6; Versilia 2; Pietrasanta 0.

ma.mu.