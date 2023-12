Basket. CmC, Bertoneri vigile: "Massima attenzione. La Synergy ha fame»

"Non è una partita semplice ma la classifica dice che è alla nostra portata". Va in Valdarno per vincere il Cmc di coach Michele Bertieri (nella foto) che questo pomeriggio (ore 18) fa visita alla Synergy di San Giovanni per la prima partita del girone di ritorno della C regionale. "Loro hanno fame di punti per ribaltare una situazione critica, ma anche noi abbiamo bisogno di punti per recuperare posizioni - continua Bertieri che anche oggi deve rinunciare allo squalificato Suriano mentre le ultime due settimane sono state caratterizzate da casi di influenza – ci siamo allenati a ranghi ridotti ma con determinazione e anche per noi questa partita è molto importante. Obiettivo di inizio stagione era arrivare tra le prime quattro, ma adesso per riuscirci dovremmo fare un girone di ritorno quasi perfetto, ma i conti li faremo a febbraio, alla fine della prima fase". Bertieri analizza le ultime due partite: "sono state due sconfitte pesanti: con Don Bosco è stata una partita poco attiva dove ha pesato il gap iniziale che non abbiamo più recuperato, mentre con Sancat siamo stati noi a fare la partita che poi è stata decisa da un paio di episodi sfavorevoli prima del supplementare. Potevano portarla a casa prima e all’over time non avevamo più energie". In classifica il Cmc è ottavo con 8 punti, Valdarno è il fanalino di coda a quota 2.

ma.mu.