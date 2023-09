Basket CmC a Carrara: Sport City 2023 in Piazza Gramsci dalle 15 alle 19

C’è anche il Cmc allo “Sport City 2023“ l’iniziativa di livello nazionale che si tiene anche a Carrara, organizzata dalla amministrazione civica e che vede coinvolte molte società di tante discipline con l’obiettivo di coinvolgere giovani e giovanissimi nella pratica sportiva.

La società biancoceleste del presidente Leonardo Marrazzini sarà presente in piazza Gramsci nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, orario di chiusura di tutta la kermesse. Giunto alla terza edizione, lo “Sport City 2023“ si svolge nelle piazze e nei parchi di 140 città italiane (che allestiscono palestre all’aperto) ed è organizzato dalla Fondazione Sporticity in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Una occasione per tutti di praticare sport in libertà e di vivere una giornata all’insegna dello sport e della socializzazione, aperta a tutti gli enti di promozione sportiva e alle associazioni sportive territoriali. Promossa anche la formazione dello “Sportcity trainer“, figura innovativa di allenatore specializzato nella promozione delle attività sportive e motorie all’aperto.

ma.mu.