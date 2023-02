Massa, appello di Barabotti a FdI: “Avanti con la buona amministrazione Persiani”

Il deputato della Lega Andrea Barabotti stringe la mano al sindaco Francesco Persiani

Massa, 21 febbraio 2023 – Barabotti: Fdi non si presti al gioco della sinistra, avanti con la buona amministrazione Persiani a Massa – Mentre l’amministrazione comunale si prepara ad affrontare la mozione di sfiducia al sindaco Francesco Persiani, nella seduta del consiglio comunale convocato per il primo marzo, il deputato apuano Andrea Barabotti, della Lega, lancia un appello agli ex alleati di Fratelli d’Italia, in rotta di collisione con il primo cittadino e in campo per la candidatura a sindaco dell’assessore e coordinatore provinciale Marco Guidi.

«Nel 2018 per la prima volta in 70 anni, il centrodestra guidato dal sindaco Francesco Persiani vince le elezioni comunali a Massa - scrive Barabotti -. Oggi una parte di quel centrodestra rinnega quella vittoria insieme ai 5 anni di buongoverno con cui abbiamo risollevato la qualità della vita dei nostri concittadini e rivitalizzato la città in anni difficili, contraddistinti dalla pandemia e più recentemente dalla guerra. Un atto incomprensibile, irresponsabile ed egoista. Ho letto con stupore le parole del collega deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi. Una persona solitamente avveduta che in questa occasione scarica su una sola persona, il Sindaco Persiani, una ipotetica e rischiosa divisione nel centrodestra. Una lettura distorta della realtà che rifiutiamo. Abbiamo la responsabilità di guidare una coalizione che governa la città, che governa il paese e non possiamo permetterci questi scarica barile, dando l’immagine di un centrodestra fragile e incapace di trovare una sintesi. Davanti alla sfida delle prossime regionali dobbiamo assumerci delle responsabilità e tornare a confrontarci apertamente anche a Massa perché quando il centrodestra lo fa è capace di trovare le intese che servono e vincere, come dimostrano le recenti vittorie in Lombardia e Lazio».

Quindi l’invito alla presidente del consiglio perché intervenga sulla spaccatura massese nella coalizione di centrodestra.

«Per ricomporre il quadro, tenuto conto che Fratelli d’Italia ha rifiutato di sedersi al tavolo con il Sindaco e gli alleati, serve certamente un intervento nazionale - scrive Barabotti -. Matteo Salvini ha già chiarito la posizione della Lega, coerente con la città e leale fino in fondo al Sindaco. Attendiamo che su questo fronte si esprima anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: ritiene che i suoi consiglieri dopo aver firmato una mozione di sfiducia del PD debbano aiutare la sinistra nel mandare a casa un Sindaco di centrodestra? Persiani ha rappresentato la sintesi vincente del centrodestra nel 2018 ed ha continuato ad essere il riferimento della coalizione per oltre quattro anni e mezzo. In questi anni abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo riqualificato intere aree della città, migliorato le nostre piazze, la viabilità. Abbiamo dotato il comune di strumenti di programmazione importanti, penso al regolamento urbanistico, al piano del commercio, al piano delle antenne portando il segnale anche nelle zone montane. Abbiamo messo in campo tante iniziative culturali, abbiamo riaperto il teatro Guglielmi e stiamo lavorando a tantissimi progetti su cui abbiamo recuperato oltre 45 milioni di euro di finanziamenti e che non possono essere lasciati a metà. Dalla realizzazione dell’ospedale di comunità, fino alla riqualificazione dell’ex banca d’Italia come nuova sede della Questura. Per non parlare delle bonifiche, dello sviluppo dell’area delle colonie e della realizzazione di un grande polo scolastico nella struttura che per tanti anni ha ospitato l’ospedale. Voltare le spalle a tutto questo significa tradire la promessa che abbiamo fatto ai cittadini di Massa nel 2018, significa avviare la nostra coalizione verso una perdita di credibilità irreversibile per anni. Per questo noi andremo avanti con Francesco Persiani, coerenti con noi stessi e leali con i cittadini fino in fondo. Siamo ancora in tempo: Fratelli d'Italia non si presti al gioco sporco della sinistra che vuole tornare a governare la nostra città nel segno del clientelismo e dell'immobilismo. Noi nel centrodestra ci crediamo davvero. Avanti con Francesco Persiani fino in fondo».