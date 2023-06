Leonardo DiCaprio balla al Cinquale. In pista con Bianca Balti

Massa, 19 giugno 2023 - Un incontro speciale sabato sera sulla “pista” da ballo per i frequentatori del Beach Club del Cinquale: si sono ritrovati (quasi) fianco a fianco con Leonardo DiCaprio e la super modella Bianca Balti. In realtà l’attore e i suoi amici hanno avuto un’area riservata all’interno del locale, “blindata” per garantire loro la massima sicurezza. Il premio Oscar e la top model infatti hanno scelto di passare una serata in discoteca sulla spiaggia insieme agli amici al Top Club di Cinquale, il locale più amato dai vip che scelgono la Versilia in estate come meta di vacanza, relax e movida.

Lo yacht che ospita Leonardo DiCaprio è ormeggiato al largo del Cinquale, di fronte al Beach Club. Il grande attore è in Toscana per partecipare a “Pitti Immagine Uomo”, e con l’amico Tobey Maguire, ovvero Spiderman sul grande schermo, si è concesso anche una visita agli Uffizi di Firenze. Ma per ballare e divertirsi con Bianca Balti e un gruppo di altre modelle, l’attore di Titanic, The Aviator, Il Grande Gatsby, The Wolf of Wall Street e tantissime altre pellicole di successo, ha preferito la Versilia. a tante altre località.

La loro presenza, all’interno del Club non è certo passata inosservata. "È sempre un piacere avere ospiti di questo calibro nel nostro locale. Nel pomeriggio siamo stati contattati dall’entourage di DiCaprio e ci siamo preparati all’accoglienza lavorando sulla logistica. – spiega Federico Bertilorenzi, uno dei proprietari nonché manager del Beach Club – Abbiamo riservato un’intera area in esclusiva blindata dalla sicurezza per tutti gli ospiti che si sono fermati per quasi tre ore nella disco, ballando e bevendo tequila, per poi salire sul tender che li aspettava all’interno del nostro porticciolo per fare ritorno sul grande yatch stazionato in mare di fronte al locale".

Soddisfazione per il sindaco Gianni Lorenzetti: ringrazia DiCaprio "che ha scelto il Cinquale di Montignoso come meta delle sue vacanze". Il Top Club è ormai sempre più meta di riferimento di star e sportivi di livello internazionale. Vanta una struttura unica nel suo genere, con spiaggia, ristorante, discoteca e porticciolo privato.