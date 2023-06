La Versilia ruggente: da Leo DiCaprio al principe Alberto, è già l’ora dei Vip

Versilia, 19 giugno 2023 – Stanno tornando gli anni ruggenti di 50 anni fa, quelli di Mina e di Paola Ruffo di Calabria, non ancora regina del Belgio. La Versilia si appresta a superare le presenze turistiche pre Covid. L’estate meteorologica è appena iniziata e già si affollano divi di Hollywood e teste coronate. Non solo industriali meneghini, sceicchi arabi, e tycoon russi di casa a Forte dei Marmi. Albergatori e balneari puntano a stracciare i 3 milioni di vacanzieri dell’anno scorso, mentre case e ville in affitto vanno a ruba: non c’è più la paura della pandemia.

Viareggio è in fibrillazione: giovedì 22 giugno sarà la capitale dell’Arcobaleno d’Estate, la manifestazione promossa da QN-La Nazione che dà il via alla stagione turistica in Toscana. La stella sarà Irene Grandi, splendida voce tra le poche ad affrontare il repertorio di Mina, col concerto gratuito in piazza Luisa. Lo show del suo tour "Io in blues" spazierà dai brani pop degli anni Novanta (“Bum Bum” e “In vacanza da una vita”) alle incursioni nel blues, nel jazz e nel soul. È partita alla grande anche la kermesse "La Prima Estate" nell’area di BussolaDomani a Lido di Camaiore. Ha già avuto 13 mila spettatori, stasera i concerti sono gratuiti. Nel prossimo weekend arriva la star Jamiroquai (24 giugno).

Ma Forte dei Marmi ha già visto arrivare due star del cinema. Leonardo DiCaprio in crociera sul suo yacht, in t-shirt e cappellino, è sceso al Ristorante Maitò con uno stuolo di ospiti, tra cui splendide modelle. Con lui anche Mr Spiderman, cioè Tobey Maguire celebre per aver indossato i panni dell’Uomo Ragno. Al ristorante, in un tavolo romanticamente separato, i genitori del divo di "Titanic", George ed Irmelin. Di Caprio ha ordinato doppia porzione delle celebri penne alla Maitò, pizza Margherita e Frenetica, scampi alla griglia e pesce al sale con vini adeguati. Il giorno successivo ha fatto sosta per un pranzo al Bagno Alpemare di Andrea Bocelli che con DiCaprio ha avuto un divertente scambio di battute. Tra fan sfegatate a caccia del biondo attore, e fotografi all’attacco, c’è mancata per poco la tragedia. Una cinquantenne straniera, a colpi di bracciate, voleva raggiungere a nuoto lo yacht di DiCaprio ormeggiato al largo del Cinquale. La donna dal fisico asciutto e dal costume sexy ha rischiato di affogare. L’hanno riportata a riva i bagnini.

Invece ieri mattina è atterrato allo stadio comunale di Pietrasanta Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco per presenziare all’opening della mostra-evento "Fragilità" dello scultore francese Bernard Bezzina, che resterà allestita tra piazza Duomo e il complesso del Sant’Agostino fino al 17 settembre. "Pietrasanta è un luogo che amo profondamente – ha dichiarato Alberto Grimaldi – e i miei migliori complimenti vanno a Bezzina per questo suo ultimo lavoro potente e armonioso".

Non solo. Il Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio ha tenuto una festa esclusiva con la bionda statuaria Natasha Stefanenko, madrina del galà Anni Venti, in abito nero. Alla Capannina di Franceschi è andato a ballare il giovane principe del Bahrein Nasser bin Hamad Al Khalifa. E il Solstizio non è ancora arrivato.