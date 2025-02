“Vi voglio un mondo di bene”: Gabbani, bagno di folla post Festival a Carrara

Carrara, 22 febbraio 2025 - Bagno di folla oggi pomeriggio per Francesco Gabbani nella sua città, Carrara. Il cantautore apuano, reduce dalla recente partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone 'Viva la vita', ha ricevuto al Teatro degli Animosi l'abbraccio della sua gente in occasione del firma-copie di presentazione di 'Dalla tua parte', il suo sesto album in studio uscito nella giornata di venerdì 21 febbraio.

Centinaia di persone in fila nella piazza davanti al teatro per farsi firmare la copia da Gabbani, che è stato disponibile con tutti i fans per un selfie o uno scambio di parole.

"E' sempre un'emozione tornare a casa - ha raccontato Gabbani - difficile da dire a parole, perché è un qualcosa di unico, che si tocca, un affetto rinnovato che continuo a sentire da parte dei miei concittadini. Sapere di essere sempre accolto così bene a casa mia, restituisce un grande senso di gioia e soprattutto di appartenenza".

Spazio anche per un curioso fuoriprogramma durante il firmacopie, con Gabbani che si è affacciato dalla finestra al primo piano del teatro, nel Ridotto, per poi salire in piedi sul grande cornicione esterno e salutare le tante persone giunte per omaggiarlo.

"Ringrazio il Comune di Carrara e il Teatro degli Animosi - ha gridato verso le persone nella piazza - Vi voglio un bene dell'anima. Ciao a tutti".