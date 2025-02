Gabbani in città per il firmacopie. Nel ridotto l’incontro con il cantante

È partito il conto alla rovescia per il firmacopie dell’ultimo album di Francesco Gabbani, in programma al teatro degli Animosi dalle 14,30 alle 19,30 di sabato 22 febbraio. Un evento molto attesto da supporter, amici e conoscenti del cantautore carrarese che non incontra i suoi concittadini pubblicamente dal mega concerto del 9 settembre 2023 a Carrarafiere.

Il concerto era stato voluto dal cantautore per festeggiare nella sua città natale il suo quarantunesimo compleanno. All’evento intitolato ‘Finalmente a casa’ parteciparono circa 10mila persone arrivate da tutta Italia e da tutto il mondo. L’attesa è grande visto che supporter e amici non vedono Francesco in carne ed ossa da due anni: ed è già caccia al biglietto per farsi firmare il nuovo album per primi. Per questo già da ieri sono stati messi in prevendita i ticket per il disco al Mondadori Bookstore di via Roma. Subito dopo la sua performance sanremese e il lancio del nuovo album ‘Dalla tua parte’ che uscirà il 21 febbraio, Gabbani sarà a disposizione dei suoi concittadini e di chiunque voglia raggiungerlo per un firmacopie agli Animosi, nel cuore della sua Carrara. Nell’elegante cornice del Ridotto, i fan potranno vedere dal vivo il loro beniamino guidati dallo staff dell’evento, che darà priorità ai supporter in possesso del pass acquistato alla Mondadori Bookstore.

Come detto da ieri è possibile ordinare in anteprima sia il cd classico, il maxi (con una traccia aggiuntiva) e il vinile, ottenendo immediatamente il pass per il diritto di prelazione sul firmacopie. Il giorno dell’evento i supporter di Gabbani potranno accedere al Ridotto dall’ingresso sul lato destro del teatro, all’interno di piazza De Andrè con accesso contingentato dalle 14,30 alle 19,30. Coloro che non dispongono del pass prioritario per fare il firmacopie dovranno attendere che venga smaltita la firma di chi invece il pass lo ha acquistato. Per i minori la procedura prevede che il biglietto debba essere firmato da un genitore o un tutore, e consegnarlo il giorno del firmacopie, mentre i minori di 14 anni dovranno essere tassativamente accompagnati da un adulto. Come già avvenuto nel 2023 a occuparsi dell’organizzazione e dell’accoglienza dell’artista per conto del suo staff saranno Mondadori Bookstore Carrara e SM Comunicazione Digitale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente il Bookstore Mondadori chiamando lo 0585 28.38.91.