Sanremo, l’inno alla vita di Gabbani conquista tutta l’Italia. “Sono felicissimo”

Massa Carrara, 16 febbraio 2025 – “Viva la vita così com’è, viva la vita che è solo un attimo un lungo attimo”. La canzone di Francesco Gabbani valica i confini dell’Ariston e arriva davvero a tutta l’Italia. “La state condividendo da un punto di vista emozionale, è la cosa che conta di più per me. Grazie, grazie davvero”, il breve messaggio sui social del cantautore è rivolto ai tantissimi fan che ha conquistato nella sua esibizione a Sanremo 2025 che gli è valsa un ottavo posto per il quale si dice felicissimo.

Serata cover in bianco accanto a Francesco Tricarico per l’esibizione di "Io sono Francesco", brano che ha segnato la carriera del cantautore milanese e che Gabbani descrive come un pezzo che affronta temi profondi legati alla ricerca dell’identità e alla rivalsa personale.

“Il festival è finito e io sono molto felice per come è andata. Vorrei ringraziare tutti veramente tanto per il supporto che mi avete dato, sono felicissimo di questo ottavo posto. Ma soprattutto sono felice che la mia canzone sia diventata “nostra”. Viva la vita così com’è!”, dice sorridendo davanti allo schermo del suo cellulare a notte fonda dalla sua camera di albergo. Un’edizione, la 75esima del Festival della canzone italiana, che ha visto Gabbani scendere nelle piazze con la sua chitarra e suonare dal balcone. Stringere mani, fare autografi, avvicinare il pubblico sempre col sorriso.