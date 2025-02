Da Sanremo a Pistoia. Gabbani arriva al Blues

PISTOIANuovo ‘colpaccio’ per il Pistoia Blues: il 9 luglio, infatti, salirà sul palco di piazza del Duomo Francesco Gabbani nell’ambito della sezione ‘Storytellers’ dedicata ai grandi cantautori italiani del Pistoia. Il cantautore di Carrara proprio in questi giorni è impegnato a Sanremo sul palco dell’edizione numero 75 del Festival col brano ‘Viva la vita’, che ovviamente farà parte della scaletta della tappa pistoiese del tour di presentazione al suo sesto album ‘Dalla tua parte’.

Per i numerosi fan non mancheranno ovviamente i brani che hanno reso famoso Francesco Gabbani: da ‘Amen’ a ‘Occidentali’s Karma’, passando per ‘Viceversa’. Il nuovo album di Gabbani riflette una ricerca intima, in cui il cantautore cerca di leggere la vita all’interno degli incastri della quotidianità e degli atteggiamenti che adottiamo verso il nostro vissuto. Oltre a essere un disco che parla di ricerca, è anche un passo nel cammino della sua crescita personale. "Non finirò mai di crescere - racconta Francesco -. Mi piace l’idea di essere in continua evoluzione, in movimento, e queste canzoni sono un ritratto di questo momento. Sono una fotografia scattata in un punto preciso della mia vita, un po’ più in là nella linea del tempo. Con il passare degli anni, cerco di andare sempre più a fondo, ma non manca mai, in mezzo a tutto ciò, l’aspetto divertente, provocatorio e ironico che guida anche la mia analisi della società". Il titolo dell’album non è legato a nessuna canzone presente nel disco, ma, come racconta Francesco Gabbani, è stato scelto perché riflette una visione personale. "Una volta che le canzoni vengono pubblicate - prosegue - diventano un po’ di tutti: di chi le ascolta, di chi le vive. Quando le canzoni entrano a far parte di un album, diventano una fotografia del mio vissuto, un riflesso di quello che sono stato in un determinato periodo della mia vita". Il disco, quindi, diventa l’espressione delle domande che Gabbani si pone e delle riflessioni che fa. ‘Dalla tua parte’, già disponibile in pre-ordine all’indirizzo https://gabbani.lnk.to/dallatuapartePR, verrà pubblicato da Bmg in digitale e nei seguenti formati: vinile colorato (edizione limitata e numerata), cd maxi autografato (edizione limitata e numerata), cd maxi (edizione limitata e numerata) e cd standard.

I biglietti sono già disponibili su Ticketone e Ticketmaster. L’evento è promosso da Comune di Pistoia, associazione Bluesin e Leg Live Emotion Group. Francesco Gabbani non è l’unico degli artisti che quest’estate si esibiranno sul palco di piazza del Duomo a calcare in queste ore il palco dell’Ariston: il 5 luglio, infatti, sarà la volta di Brunori Sas. A completare (almeno per il momento) la selezione dei grandi protagonisti della musica italiana sarà poi il 13 luglio Gianna Nannini.

Davide Costa