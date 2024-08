"Zubbani dica da che parte sta". Siluri puntati su Guadagni e Benfatto

Che Angelo Zubbani esca allo scoperto e dica chiaramente da che parte vuole stare. Lo chiede il Pd comunale che in una nota difende chiaramente la sindaca Serena Arrighi dalle accuse di ’dimenticanza’ mosse dall’ex sindaco. "Bene ha fatto Angelo Zubbani a ricordare il percorso partecipativo guidato da Andrea Zanetti per il progetto di water front. Così come lui ha ricordato Messineo e Sommariva, a noi – scrive il Pd comunale – preme ricordare la determinazione con cui Guccinelli, allora presidente dell’Autorità portuale, volle spostare l’ingresso in porto a levante, consentendoci oggi di ridisegnare Marina libera dal traffico pesante. Ci ha invece convinto – scrive la segreteria comunale del Pd – l’immagine evocata dalla sindaca Serena Arrighi di essere l’ultimo tedoforo di una corsa lunga ma conclusa con successo, cosa già successa anche all’allora sindaco Zubbani. In quell’immagine è racchiuso un esplicito ringraziamento e riconoscimento del lavoro svolto da chi l’ha preceduta, come anche fatto da Lorenzetti, a tutti coloro hanno concorso a questo risultato nel tempo. Meno capiamo l’ennesimo attacco alla sindaca e alla maggioranza della quale fa parte. Come principale forza di governo della città e prima forza della coalizione chiediamo quindi ora che Angelo Zubbani chiarisca una volta per tutte se lui e il suo partito hanno ancora intenzione o meno di continuare a sostenere l’amministrazione Arrighi, o se come invece sembra, siamo di fronte a un chiaro segnale di insofferenza e volontà di marcare una distanza da questa esperienza amministrativa. A noi che siamo convintamente impegnati affinché l’amministrazione lavori al meglio per portare a compimento i molti progetti in essere, avere un quadro di certezza politica non può fare che bene".

Intanto, in attesa che Zubbani batta un colpo, il casus belli sta gonfiando e potrebbe accelerare manovre nell’aria da tempo in via Groppini e che nell’ultimo vertice dei giorni scorsi hanno preso una piega definita. In sostanza rumors su eventuali rimpasti di giunta e sul maldipancia dei Dem arrivano da tempo, ma ogni volta finiscono in bolle di sapone relegate a gossip da corrodoi. Adesso il tavolo, in cui i vari siluri sembrerebbero concentrarsi su due figure della giunta che potrebbero entro breve essere sostituite. Una dele due poltrone che stanno scricchiolando è ovviamente quella di Elena Guadagni, assessore ai Lavori pubblici espressione del Psi, l’altra è la giovane Lara Benfatto, Pd, i cui impegno e dedizione non sembra saranno premiati dalla segretaria di via Groppini che avrebbe individuato le due donne come capri espiatori di quello che non va.

Cristina Lorenzi