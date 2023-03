‘Zero code’ per prenotare gli esami del sangue Il sistema arriva al centro prelievi di Pontremoli

Il sistema ‘Zero code’ per prenotare gli esami del sangue da lunedì 27 sarà introdotto anche al punto prelievi dell’ospedale di Pontremoli, come ad Aulla e Villafranca dove è arrivato lo scorso novembre. Il nuovo sistema è semplice e intuitivo: basta inserire alcune informazioni di base e in pochi passaggi si definiscono sede, giorno e orario del prelievo, per sé o per altri, operando comodamente sia dal computer di casa sia dal proprio smartphone o da qualsiasi altro dispositivo elettronico, digitando l’indirizzo prenota.sanita.toscana.it o zerocode.sanita.toscana.it, o tramite l’app Toscana Salute. Per prenotare è necessario che il medico prescriva l’esame attraverso la ricetta dematerializzata (la cosiddetta ”ricetta bianca”). il sistema chiederà di inserire il codice della ricetta, il codice fiscale dell’utente e un numero di cellulare dove arriveranno, tramite sms, le informazioni su luogo e data scelti dal cittadino per il proprio prelievo, insieme al codice della prenotazione. Importante: il codice di prenotazione fornito da “Zero code” deve essere conservato e presentato al punto prelievi per fare l’accettazione e l’eventuale pagamento del ticket.

Nella prima fase di partenza, per chi non riuscirà a prenotare in autonomia, in particolare per le persone anziane e fragili, sarà possibile chiedere supporto al personale delle postazioni Cup. Sarà inoltre disponibile un supporto telefonico ai numeri 0187 406126, 0187 406114 e 0187 406163, attivo dal lunedì al venerdì, ore 8-12.30 e 13.30-17.00, il sabato ore 8-12. Inoltre, dal giorno successivo, il martedì dalle 9 alle 12, il Comune di Pontremoli metterà a disposizione un operatore dedicato, contattabile sia via telefono al numero 0187 4601231, sia in presenza al punto informazioni del municipio.

Alcuni esami specialistici di secondo livello o di approfondimento diagnostico sono però garantiti esclusivamente in alcuni punti prelievo regionali. Per tali casi si consiglia sempre un confronto con il proprio medico prescrittore di riferimento.