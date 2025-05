Vandali a Fratelli d’Italia. Devastata la nuova sede: "Troveremo i responsabili"

Hanno vandalizzato la sede di Fratelli d’Italia. Gli uffici e la sala conferenza di piazza Brucellaria, nel cuore del centro cittadino, sono stati presi di mira nottetempo da ignoti che hanno tentato di abbattere il vetro antisfondamento e, non riuscendo a buttare giù la vetrata, l’hanno ricoperta di sputi e se la sono presa con i simboli del partito che sono andati distrutti. I militanti si sono accorti dell’incursione soltanto la mattina dopo e hanno fatto regolare denuncia alle forze dell’ordine. La zona è coperta da un servizio di videosorveglianza per cui i politici del partito confidano di poter risalire presto ai resposabili.

A non voler far passare il fatto come una ragazzata è la stessa senatrice del partito di Giorgia Meloni, Susanna Campione che vuole identificare i colpevoli. Così una nota in cui la sernatrice scrive: "Gli atti di teppismo avvenuti sabato e domenica contro la sede di Fratelli d’Italia a Carrara, la prima nella storia della città e inaugurata da meno di due anni, gettano l’ennesimo allarme su una città che affonda sempre di più nel degrado e nell’insicurezza. Non sappiamo – prosegue Campione – se dietro tali atti ci siano deliranti motivazioni ideologiche o l’opera di qualche sbandato. Ai cittadini possiamo solo assicurare che il nostro impegno verso il territorio non verrà certamente meno. Nel ringraziare le forze dell’ordine per il tempestivo intervento, auspico che sulla vicenda venga fatta piena luce. Se è vero che la zona dove è avvenuto il raid è sotto il controllo delle telecamere, come assicurato a suo tempo dalla giunta Pd di Carrara, mi auguro che, sulla base delle registrazioni video, i responsabili vengano prontamente identificati e puniti".

Oltre ad aver strappato le vetrofanie con i colori e i simboli del partito, i vandali hanno cercato di bruciarli con mozziconi di sigaretta. Infine con un oggetto appuntito hanno cercato di rompere le vetrate delle pareti che pur non cadendo si sono rovinate. I militanti del partito confidano di poter risalire ai responsabili grazie al sistema di video sorveglianze anche interno alla sede che potrà incastrare i resposabili del vergognoso gesto.