La famiglia reale saudita fa shopping a Carrara, consegnato un maxi yacht

Carrara, 23 maggio 2024 – Una perla del mare firmata da The Italian Sea Group consegnata alla sede di Marina di Carrara, un altro yacht Tecnomar for Lamborghini 63 che navigherà nei mari della Costa Azzurra e del Mediterraneo. L'armatrice, membro della famiglia reale saudita, ha scelto un colore ad personam Blue per il suo motoryacht Full Optional, personalizzandolo sia nel layout full custom a doppia cabina e bagno, e con un avanzato sistema di videosorveglianza.

“Siamo molto orgogliosi del successo che lo yacht Tecnomar for Lamborghini 63 sta riscuotendo - commenta Giovanni Costantino, fondatore e Ceo di The Italian Sea Group - È un yacht altamente performante progettato con un bassissimo pescaggio, che permette di ormeggiare in acque poco profonde e che con i suoi 63 nodi può raggiungere notevoli distanze in poco tempo. La validità commerciale di questo progetto e della partnership con Automobili Lamborghini è confermata da una lunga lista d'attesa che consente di proiettarci con fiducia verso nuovi e ambiziosi obiettivi”.

"La mia esperienza nella realizzazione di questo yacht unico nel suo genere, di Tecnomar for Lamborghini 63 ha soddisfatto le mie più alte aspettative, a tal punto che ora guardo anche le stesse auto Lamborghini da una prospettiva diversa - commenta l'armatrice - Grazie a questa esperienza ho capito quanto il team di ingegneri siano costantemente motivati a superare i limiti di ciò che è possibile, per offrire la migliore esperienza al loro cliente finale”.