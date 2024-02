"XIII Convegno diocesano "Monsignor Taliercio": al cuore della partecipazione con la presenza del vescovo Mario Vaccari"

Sabato alle 9 all’Autorità portuale si terrà il XIII Convegno diocesano “Monsignor Taliercio” organizzato da da Azione Cattolica in collaborazione l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale. IL tema è “Al cuore della partecipazione” e sarà presente il vescovo Mario Vaccari. Interverrà Don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Cei per la Pastorale Sociale. In preparazione al convegno, venerdì alle ore 21 nella chiesa della Santissima Annunziata si svolgerà un incontro sui percorsi legati al tema della partecipazione. L’Azione Cattolica intende avviare processi per la partecipazione al bene comune, A chiusura delle iniziativa, monsignor Giuseppe Taliercio verrà ricordato con la celebrazione della Santa Messa in suo suffragio domenica alle 11.30 nella chiesa della Sacra Famiglia.