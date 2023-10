White Carrara023, l'ultimo atto della settima edizione

Gran finale per la settima edizione di “White Carrara“, che vede in calendario ancora due super appuntamenti. La kermesse ha preso il via lo scorso 17 giugno e ha coinvolto il centro storico con sculture e installazioni di artisti nazionali e internazionali.

Ma ancora oggi è possibile visitare nelle piazze del centro storico le sculture di Sergi Barnils, Mattia Bosco, Stefano Canto, Michelangelo Galliani, MOG, Mikayel Ohanjanyan e Quayola, unitamente a un’opera storica di Giò Pomodoro e la mostra Visioni plastiche. Le forme della scultura all’ex Ospedale San Giacomo in via Grazzano 1, che interpreta il tema della scultura attraverso le fotografie di Bruno Cattani, Giacomo Infantino, Simon Roberts, Carolina Sandretto, Dune Varela. Il progetto comprende anche la proiezione di due cortometraggi: Landscape as Performance di Andrea Botto visibile al San Giacomo e in esposizione permanente al mudaC │ Museo delle Arti Carrara Il Capo di Yuri Ancarani.

Martedì l’esperienza di White Carrara023 sarà analizzata nell’ambito della giornata di studi “La scultura contemporanea e il saper fare artigiano del Made in Italy. Economia e valori della Bellezza, nuove sfide e opportunità tra fragilità e vantaggi competitivi da potenziare“, promossa da Banca Ifis con il coordinamento scientifico di Cesare Biasini Selvaggi presso Villa Fürstenberg, sede della direzione generale di Banca Ifis a Mestre. Cinzia Compalati, direttore del settore cultura e turismo del Comune di Carrara, e Claudio Composti, direttore artistico di White Carrara023, terranno uno speech sul tema “Dalle cave di marmo ai linguaggi della scultura contemporanea. L’esperienza di White Carrara023“, focalizzato su Carrara, la sua storia e le professionalità del marmo, ma anche sulle esperienze del presente e le opportunità per il futuro.

La giornata di studi, parte del Public Program realizzato in occasione del Padiglione Italia alla 18. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, intende proporre numeri e storie d’eccellenza, presentare problemi e soluzioni concrete e mostrare le opportunità sulla scena internazionale, grazie alla partecipazione di personalità di punta del mondo dell’architettura, dell’arte e dell’impresa. Per la città di Carrara, la partecipazione al simposio costituirà un’importante occasione di accredito nazionale, nonché un’opportunità per tessere relazioni e presentare davanti ad un pubblico di esperti la propria esperienza, non solo legata a White Carrara, ma anche a Carrara Città creativa Unesco.

Gli atti del convegno convergeranno, infatti, in una relazione sullo stato della scultura contemporanea, che verrà consegnata al Ministero della Cultura. Mercoledì alle 18 al mudaC Museo delle arti Carrara in via Canal del Rio a Carrara, sarà invece presentato il catalogo di White Carrara023, alla presenza dell’assessore alla cultura Gea Dazzi, del direttore artistico Claudio Composti, della dirigente Cinzia Compalati e di alcuni degli artisti coinvolti. L’evento sarà anche l’occasione per restituire alla città i riscontri del convegno del giorno precedente. L’ingresso è gratuito e la partecipazione aperta alla cittadinanza.