Volontari in campo per la salute. Ambulatori per gli screening e visite preventive gratuite

La prevenzione è importante. Lo sanno bene i volontari del Comitato di Albiano Magra della Croce Rossa Italiana, che dal 2023, in collaborazione con medici specialisti della Regione e non solo, propongono il progetto ‘Albiano in salute’. Obiettivo rendere accessibili alla popolazione molte visite specialistiche gratuite. "La Lunigiana - dice il presidente Marcello Lo Presti - ha una popolazione mediamente anziana che affronta patologie legate all’età e difficoltà di accesso alle cure. La prevenzione è fondamentale ed è un diritto che a volte il nostro sistema sanitario non è in grado di assolvere per i lunghi tempi di attesa o gli alti costi di alcuni esami. Il rischio che si corre è quello di rimandare, aspettare una risposta dal sistema e, talvolta, aggravare la propria condizione di salute". ‘Albiano in salute’ è un progetto seguito da Rita Peroni, vice presidente del gruppo. "E’ una campagna di screening che prevede 4 o 5 appuntamenti l’anno dedicati alla prevenzione - dice -. Giornate durante le quali ospitiamo medici specialisti in varie discipline per dare la possibilità a chi viene di poter scegliere tra più visite. I volontari e le volontarie sono parte attiva, allestiscono nella sede e nel giardino gli ambulatori necessari e si occupano dell’accoglienza. Le visite approfondite a volte hanno portato a diagnosi precoci di alcune patologie. Negli anni abbiamo ospitato visite cardiologiche, dermatologiche, pediatriche, test dell’udito, stick glicemici, consulti con nutrizionisti e rivolto molta attenzione alla prevenzione di patologie come il diabete, che ha un alto tasso d’incidenza nel nostro territorio". Ultimo appuntamento il 5 aprile con una giornata dedicata alla prevenzione della sindrome metabolica che ha visto la presenza di 71 persone. "Sono state effettuate 92 visite - dicono dal gruppo - tra diabetologia, cardiologia, ortopedia, reumatologia, internistica, oculistica, test dell’udito e dietista. Sono numeri che ci rendono orgogliosi di questo progetto, lo portiamo avanti da due anni per dare alle persone la possibilità di fare visite gratuite. A volte non si ha la possibilità per affrontare visite private, a volte non si dà importanza al tempo, lo facciamo passare in attesa di una risposta dal sistema e la nostra condizione si aggrava. Ringraziamo i medici che hanno prestato tempo e la professionalità per realizzare questa giornata".

Monica Leoncini