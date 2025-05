"Vogliamo essere interlocutori in un confronto sereno. E soprattutto costruttivo"

Il Comitato di paese di Caprigliola, apartitico, indipendente e laico, è nato spontaneamente, per iniziativa di un gruppo di cittadini impegnati nel bene comune. Le sue attività si concentrano su tutela, sicurezza, vivibilità, decoro e salvaguardia del territorio. Nel corso degli ultimi mesi, il Comitato ha raccolto numerose segnalazioni e svolto un’attenta analisi del territorio. Così sono emerse proposte e necessità di intervento, alcune di natura strutturale, altre legate a sicurezza, decoro e funzionalità urbana. "Alcuni interventi - dice il gruppo - richiederanno una pianificazione a lungo termine, altri possono e devono essere affrontati con priorità. Chiediamo di essere riconosciuti come interlocutori in un confronto sereno, costruttivo e continuativo. Perché Caprigliola merita ascolto, attenzione e cura". Presidente del comitato è Francesco La Forgia, vicepresidente Carlo Ermanni, consiglieri Rossana Ambrosini, Ernesto Cocchi, Gianluca Cocchi, Dino Gerini, Maurizio Lipilini, Riccardo Martinelli, Luigi Pucci e Debora Vidali. Importante il rapporto con le altre realtà del paese. "Un ringraziamento speciale - ha detto il presidente - alla Pro Loco guidata da Daniela Cocchi e a tutti i volontari, per il loro impegno nel restituire vitalità alla frazione, creando un presidio culturale e sociale". Spazio poi alle proposte per migliorare i servizi. "Il piazzale necessita del rifacimento della pavimentazione - dice il gruppo - È urgente provvedere alla pitturazione dei parcheggi, con spazi riservati ai disabili. La sosta impropria dei veicoli rende difficile il passaggio dei mezzi, servirebbero cartelli di divieto di sosta e cartelli fissi per indicare i parcheggi alla Chiesuola e al Cimitero. Servirebbe una colonnina di ricarica elettrica, in risposta alla crescente presenza di turisti con veicoli elettrici e la sistemazione del bagno pubblico in piazza della Porta, in condizioni di degrado. Ci piacerebbe avere un centro sociale per creare un punto di riferimento per attività culturali, sociali e ricreative, rispondendo alle esigenze di incontro e socializzazione. Serve un intervento per la manutenzione costante dell’area cimiteriale, l’installazione di colonnine antincendio nei punti strategici della frazione, un intervento sulla strettoia di via del Portello, sopra l’arco di entrata al paese, dove si riscontra una situazione di pericolo dovuta al distacco di mattoni dal muro e ancora totem informativi in punti strategici della frazione per promuovere storia e tradizioni di Caprigliola".

Monica Leoncini