Caprigliola in piazza: "Manca l’illuminazione. Più videosorveglianza"

La situazione di Via del Monte, strada in pessime condizioni e la pericolosità dell’attraversamento pedonale alla nuova rotatoria alla Bettola. Due le richieste fondamentali, oggetto dell’incontro pubblico promosso dal Comitato di Paese di Caprigliola – SAIL, finalizzato a un confronto diretto con l’amministrazione comunale di Aulla e con la cittadinanza sui temi della sicurezza, della vivibilità e della salvaguardia del territorio. Tante le persone in piazza, tanti i problemi sollevati a cui il sindaco Roberto Valettini e l’assessore Aldo Vivaldi hanno cercato di rispondere. "Via Nuova - hanno detto dal comitato - è in condizioni deteriorate, con disconnessioni che compromettono la sicurezza della circolazione. Servirebbe un allargamento della carreggiata, nelle curve più strette, ma anche il consolidamento del tratto soggetto a cedimento vicino all’impianto di depurazione. Servirebbe adeguato sistema di illuminazione nei tratti poco visibili, per garantire più sicurezza di notte. Via Vecchia è in condizioni di degrado, con tratti difficilmente percorribili, la sua riqualificazione è necessaria per garantire un’alternativa viabile sicura nella frazione. E ancora la realizzazione di una scala pedonale di collegamento tra il nuovo percorso lungo fiume e Via Nuova, per garantire un accesso sicuro e diretto alle fermate del trasporto pubblico locale. L’assenza di un collegamento adeguato costringe i pedoni, inclusi studenti e anziani, a percorrere tragitti poco sicuri, con potenziali rischi per l’incolumità. Anche la rimozione dei blocchi in calcestruzzo lungo Via del Monte è importante, come la messa in sicurezza della località La Serra, dove da anni si evidenziano gravi criticità che compromettono la sicurezza di pedoni e automobilisti. L’implementazione della videosorveglianza contribuirebbe a monitorare live la situazione e garantire maggior protezione per residenti e turisti". Vivaldi ha affrontato il tema del cedimento nei pressi del depuratore, c’è uno studio per verificare il tipo di intervento da mettere in atto. "Tra qualche mese i blocchi saranno tolti - ha detto - una volta realizzato il muro". "Confermo che l’ufficio postale resterà aperto - ha invece detto il sindaco - e ho chiesto un giorno di apertura in più, il sabato. Sono in contatto con Anas, a cui ho segnalato più volte la problematica della fermata del bus e dell’accesso al paese, che va reso più sicuro. La competenza è loro, ma saremo al fianco dei cittadini, se non otterranno quanto richiesto. La prima strada da asfaltare sarà quella di Caprigliola e ho segnalato all’Unione dei comuni i problemi dell’illuminazione. Caprigliola ci sta a cuore, vogliamo valorizzarla dal punto di vista turistico: il bando Città murate, per interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici, ne è una prova, abbiamo ottenuto il contributo per un impegno del presidente della Regione".

Monica Leoncini