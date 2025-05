L’importanza dell’acqua. Gaia alla ’Casa di Alice’

L’acqua come strumento di dialogo, conoscenza e incontro. È stato questo il cuore dell’esperienza vissuta nei giorni scorsi alla casa famiglia ’Casa di Alice’ a Massa, dove Gaia ha portato il proprio progetto di educazione ambientale, solitamente rivolto alle scuole, in un contesto diverso dal consueto, ma ricco di umanità e significato. I ragazzi presenti, una decina, più grandi rispetto al pubblico abituale dei percorsi didattici dell’azienda, provenivano da diverse nazionalità e culture. Per rendere l’incontro accessibile e inclusivo, una mediatrice culturale ha affiancato Alfredo Brunini, tecnico di Gaia, contribuendo a tradurre i contenuti e favorire uno scambio autentico e partecipato.

"È stato un pomeriggio speciale – ha dichiarato Michela Consigli, vice presidente di Gaia S.p.A., presente all’incontro –. Siamo andati lì per trasmettere un messaggio sull’importanza dell’acqua e del rispetto per l’ambiente, ma siamo tornati con molto di più: sorrisi, storie e nuovi punti di vista. L’accoglienza calorosa e la curiosità verso i temi della sostenibilità, del rispetto dell’ambiente e della risorsa idrica da parte dei ragazzi, ci hanno emozionati. È un’esperienza che porteremo a lungo con noi".

Il momento si è concluso con un gesto semplice ma significativo: una merenda offerta dai ragazzi, segno tangibile di condivisione e gratitudine. L’iniziativa, che si ripeterà la prossima settimana presso la casa famiglia ’Risorsa’ di Montignoso, conferma ancora una volta l’impegno di Gaia nel promuovere la sostenibilità e l’inclusione, portando i temi ambientali non solo a scuola ma anche dentro le comunità.