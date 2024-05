Voce all’autore in nove serate. La rassegna dedicata a Kafka

Torna il salotto letterario dell’estate con nove serate a palazzo Binelli. Dal 13 giugno torna ‘Voce all’autore’: il programma è stato illustrato ieri in Comune dall’assessore alla Cultura Gea Dazzi, Luigi Ricci di Mondadori Bookstore e Laura Benedetti della biblioteca ’Lodovici’. Saranno Franz Kafka e le sue opere a cent’anni dalla morte del grande scrittore i protagonisti della rassegna promossa dal Comune e organizzata dalla Biblioteca Civica Lodovici in collaborazione con le librerie Nuova Avventura e Mondadori Bookstore. Anche quest’anno gli incontri si terranno alle 21,15 nel giardino di palazzo Binelli grazie all’ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. "Abbiamo mantenuto il taglio dello scorso anno – ha spiegato l’assessore alla Cultura Gea Dazzi – con un programma diversificato di autori e provando a creare anche uno spazio maggiormente poetico". Inaugura gli appuntamenti giovedì 13 giugno Franco Pezzica che presenterà una introduzione alla poetica di Franz Kafka. Giovedì 20 giugno si prosegue con Lorenzo Marone e il suo ‘Pennablù Piccola storia buffa’. Il 27 giugno sarà la volta del secondo incontro dedicato a Franz Kafka: Giorgio Fontana presenta ‘Kafka. Un mondo di verità’. Il 4 luglio la rassegna ospita Danilo Sacco con ‘Donne senza paura. Vite coraggiose per i diritti e la parità di genere’. Giovedì 111 luglio sarà la volta di Francesca Diotallevi e il suo libro ‘L’ultimo Mago’ e il 16 luglio Mariagrazia Calandrone presenterà il suo ultimo romanzo ‘Magnifico e tremendo stava l’amore’. Roberta Recchia con ‘Tutta la vita che resta’ è la protagonista dell’appuntamento di giovedì 25 luglio. Il 2 agosto sarà la volta di Roberto Emanuelli con ‘Ora Amati’ e chiude la rassegna giovedì 8 agosto Roberto Maggiani con ‘Poscienza’. Voce all’autore propone inoltre due appuntamenti dedicati alle lettrici e ai lettori più giovani: per Voce ragazz* la biblioteca Lodovici in piazza Gramsci ospita il 28 giugno alle 21.15 Francesco Muzzopappa con ‘L’Odissea spiegata male’. Il 23 luglio sempre in biblioteca alle 21.15, Francesca Pirrone autrice de ‘Il piccolo libro della gentilezza’, propone una riflessione sul tema Casa dolce casa.