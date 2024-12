Visite mediche gratuite e nuovi mezzi di soccorso

Il gruppo della Pubblica assistenza continua nel lavoro quotidiano, con nuovi progetti e servizi aggiuntivi, dedicati ai cittadini. Lo racconta il presidente Luca Cardellini. "Il bilancio dell’anno che sta per finire è ottimo – afferma – abbiamo portato a termine i progetti che avevamo posto in essere e ci stiamo dedicando a nuove attività. Siamo al lavoro per il rinnovo del parco macchine, con l’acquisto di ambulanze e pulmini, per essere all’avanguardia e con mezzi efficienti in un momento difficile in cui la sanità chiede sempre di più. Abbiamo inoltre ampliato l’offerta di visite mediche nei nostri ambulatori, grazie a tre medici di Fivizzano che, andati in pensione, hanno deciso di dedicare un giorno alla settimana ai cittadini offrendo viste gratuite a chi ha bisogno. Si tratta di Maurizio Mencatelli ortopedico, Luciano Pasquali chirurgo e Annarosa Ferrari psicologa. Presto potremo avere anche una ginecologa, Maria Rosaria Cappè, che presterà la sua opera nel nostro ambulatorio. Sono momenti difficili, stiamo discutendo tra associazioni per unire le nostre forze ed essere più competitivi, ma soprattutto offrire più servizi alla popolazione. Ringrazio tutti i nostri volontari e le loro famiglie per aver portato avanti molti progetti e aver dedicato tempo prezioso agli altri. In Pubblica siamo oltre 120 persone, quasi tutti volontari attivi, in più ci sono 9 dipendenti giovani. Così siamo diventati anche una realtà lavorativa importante nel fivizzanese. Prima erano volontari, ora sono stati assunti e continuano ad avere attenzione e umanità verso tutti".