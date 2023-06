Visite mediche gratis alla Pubblica Assistenza contro le liste di attesa

Carrara, 7 giugno 2023 - La Pubblica assistenza scende in campo per aiutare chi non può permettersi una visita specialistica. E lo fa con gli open day della prevenzione. Visite gratuite a cadenza mensile per dare la possibilità a chi non può permetterselo di fare una serie di esami specialistici e per dare una risposta alle lunghe liste di attesa della sanità pubblica. Si parte sabato negli ambulatori specialistici della Pubblica assistenza di via Nazario Sauro a Marina. Dalle 9 alle 12 Rigoletta Vincenti (pneumologa) sarà presente per effettuare visite pneumologiche, saturazione e pressione.

In programma anche una visita audiometrica con l’acustica ‘Lunense’. Le visite non vanno su appuntamento e chi non riuscirà ad essere visitato sabato, sarà guardato in un secondo tempo. Il progetto di aprire le porte della Pubblica assistenza a chi non può permettersi di curarsi, è stato illustrato ieri mattina del presidente Fabrizio Giromella e da Vincenti. "Il nostro sistema sanitario pubblico sta attraversando un periodo di grande crisi – ha detto Giromella –. Mancanza di personale, risorse ridotte, aumento delle patologie croniche, rendono sempre più difficile l’accesso alle cure da parte dei cittadini. D’altra parte la grave crisi internazionale e l’aumento della povertà stanno portando le persone a rinunciare a curarsi. In questo contesto la Pubblica assistenza ha deciso di organizzare giornate periodiche con accesso gratuito per effettuare visite specialistiche ed esami, così da ridurre l’impatto delle criticità riscontate nella sanità pubblica. Con questa iniziativa cerchiamo di abituare il cittadino a farsi controllare, perché spesso in molti rinunciano per il costo delle visite o per le lunghe liste di attesa". Vincenti e gli altri specialisti, coadiuvati da personale infermieristico e volontari della Pubblica assistenza, saranno a disposizione per fornire informazioni e accertamenti sulla patologia dedicata a ogni open day.

"Questa giornata ha lo scopo di promuovere l’informazione sulle possibilità di prevenzione, diagnosi e terapia precoce delle varie patologie – ha aggiunto Vincenti –, ma anche di snellire le liste di attesa e andare incontro alla povertà sanitaria delle persone che non riescono a curarsi".