Visite guidate in manieri e palazzi. Mappa delle aperture straordinarie

Tornano i weekend di aperture straordinarie dei castelli della provincia con un’edizione speciale primaverile in occasione dei numerosi ponti che costellano il calendario in queste settimane. L’Istituto Valorizzazione Castelli propone il weekend del 25-26-27 aprile per raccontare ancora una volta la provincia attraverso uno degli elementi chiave: i castelli. Così grazie alla collaborazione dei Comuni coinvolti, di Sigeric Soc. Coop., dell’Ufficio beni culturali della diocesi, dei proprietari dei castelli di Pallerone-Aulla, Monti-Licciana Nardi, Bastia-Licciana Nardi, Bagnone e Castiglione del Terziere-Bagnone saranno visitabili: Fortezza della Brunella (Aulla), castello di Pallerone (Aulla), castello di Bagnone Castiglione del Terziere, castello di Bastia-Licciana Nardi, castello di Monti-Licciana Nardi, castello di Lusuolo-Mulazzo, castello del Piagnaro-Pontremoli e palazzo vescovile di Massa.

Da venerdì a domenica aperti Fortezza della Brunella dalle 14.30 alle 18; Castello di Lusuolo dalle 10 alle 12.30, Castello del Piagnaro dalle 9.30 alle 17.30. Venerdì apertura straordinaria per Castello di Pallerone alle 15, Castello di Bastia (orario comunicato in fase di prenotazione), Castello di Monti con visite guidate alle 15 e alle 16.30. Sabato apertura straordinaria per Castello di Bagnone alle 11, Castiglione del Terziere (orario comunicato in fase di prenotazione), palazzo vescovile di Massa dalle 10 alle 13. Domenica Castello di Bastia (orario comunicato in fase di prenotazione), Castello di Monti visite guidate alle 15 e alle 16.30, palazzo vescovile di Massa dalle 14.30 alle 18.30.

Info: www.istitutovalorizzazionecastelli.it