Visite con... delitto in centro città

Oggi Dickens Fellowship replica il giallo interattivo ‘Ritagli di una ragazza per bene’. Alle 15,30 con partenza da piazza Alberica gli attori di Gioca Mistero accompagneranno i partecipanti alla scoperta del responsabile di un omicidio nel centro di Carrara. "Un modo per scoprire e conoscere gli angoli nascosti della città – commenta la presidente della Dickens Marzia Dati –. Ritagli di una ragazza perbene’ esplora il passato di Marco, il protagonista, che intraprende un’indagine alla ricerca di risposte sulla morte della sorella Melania, in una fiaba malinconica ambientata nei contrastati anni ‘80, in bilico fra spensieratezza e problemi sociali". L’associazione Gioca Mistero nasce nel 2010 a Lido di Camaiore da Andrea Mosti e Andrea Quintavalle. L’associazione è attiva a Massa Carrara dove lavora in alcuni istituti superiori promuovendo teatro e cultura; gestisce dal 2019 i servizi del Teatro dei Servi e si occupa anche di editoria pubblicando libri di autori emergenti e di ‘Gialli Radiodrammi’.