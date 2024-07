Visite all’elicottero della Marina Militare

Una sessantina di bambini accompagnati da insegnanti e assistenti mercoledì ha accolto con entusiasmo l’elicottero della Marina Militare MH101 sul tappeto erboso del campo sportivo di Groppoli. Al suo arrivo il velivolo ha effettuato alcuni giri sopra il rettangolo di gioco prima del suggestivo atterraggio. "Siamo felici per questa visita della Marina militare della base Maristaeli di Luni a Mulazzo con questo grande elicottero che ha permesso ai ragazzi del Campus estivo comunale che si svolge nelle vicinanze del Municipio, di trascorrere una giornata visitando questo mezzo eccezionale usato per gli interventi nelle emergenze anche civili - ha detto il sindaco Claudio Novoa, accompagnato dagli assessori - C’è stata la possibilità di salire a bordo e soddisfare le curiosità dei ragazzi". Il sindaco ha ringraziato il personale militare impegnato nell’esercitazione per due giornate: alla vigilia si è svolto un incontro preparatorio. Tante le domande rivolte ai militari. Una cultura che la Marina Militare si preoccupa di preservare attraverso una continua rivalorizzazione del proprio percorso storico e dei piccoli e grandi atti di eroismo compiuti dai propri marinai. Il sindaco ha ricordato l’importanza di fare comunità, di costruire qualcosa per gli altri e di dare tutti un contributo per garantire la sicurezza come fa la marina Militare.

