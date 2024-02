Visita da Papa Francesco: "Gli abbiamo regalato il libro sulla Santa Croce di Bagnone"

A Roma da Papa Francesco. Una delegazione di 200 Comuni italiani è stata ricevuta in udienza speciale con il Santo Padre nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. C’era anche il Comune di Bagnone, che fa parte dell’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti comunali, l’Asmel. A Roma sono andati i consiglieri Giacomo Cariati e Marika Ghironi. L’incontro è stato emozionante, il Pontefice ha riflettuto sulle problematiche dei piccoli Comuni, ma anche sull’unicità dei nostri territori. Le parole conclusive del Papa sono state per gli amministratori di grande ispirazione. "Voglio ringraziarvi - ha detto - per il vostro impegno e il vostro lavoro, che cerca di contribuire a tutelare la dignità delle persone e a curare la casa comune, anche con risorse scarse e tra mille difficoltà. Di questo impegno c’è un bisogno crescente, per cui vi invito a non abbassare la guardia e a non lasciarvi scoraggiare". Da Bagnone è arrivato un dono speciale per Papa Francesco, il libro di Paolo Lapi che racconta la storia della Santa Croce, cara alla comunità bagnonese. Il voto che si celebra a Bagnone, il 3 maggio rinnova l’antica riconoscenza della popolazione locale scampata al colera del 1854- 55. Il Consiglio degli anziani istituì, allora, un’annuale solenne celebrazione che continua ancora oggi. Una festa attesa visto che il consiglio comunale anni fa decise all’unanimità la delibera che sancisce la Santa Croce ‘Patrona principale’ del Comune. "Sul libro consegnato c’era una mia dedica - dice il sindaco Giovanni Guastalli - La cerimonia è stata emozionante". Dello stesso avviso anche il consigliere Giacomo Cariati. "Prima l’incontro dell’Asmel - spiega - poi l’udienza del Papa. E’ stato bello incontrarlo e regalargli un libro legato al territorio".

Monica Leoncini