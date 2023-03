Vinile che passione! Due giorni di mostra-mercato

Trentatre giri, 45, Cd, Dvd... il disco diventa protagonista per due giorni al centro commerciale MareMonti di Massa. Sabato e domenica infatti la galleria si trasforma in “palcoscenico” della mostra-mercato del Disco e Cd, usato e da collezione. Dalle 9 alle 21 sarà una full immersion nella musica per due giorni. Una mostra ad ingresso gratuito per avvicinare non solo i collezionisti ma anche i curiosi, i turisti e le nuove generazioni con l’obiettivo di promuovere l’ ascolto della musica di qualità.

Un’ occasione da non farsi scappare per tutti gli appassionati del vinile, ma non solo, cd e mix. La Mostra del Disco di Livorno è organizzata dall’associazione culturale “Ganzo! Eventi Culturali” ormai punto di riferimento per l’organizzazione di varie manifestazioni in tutta la Toscana come Pisa Vintage, Empoli Vintage, Mostra del Disco di Lucca, Livorno, Prato, Follonica e Ganzo Comics.

Molti gli espositori sabato e domenica nella galleria commerciale del centro, che proporranno e scambieranno i lori supporti vinilici, CS, video e tanti altri oggetti legati alla musica. La grande riscossa del vinile non si ferma, tutti i migliori artisti del panorama mondiale danno priorità a questo “antico” supporto fatto di scricchiolii, di manualità. Un oggetto palpabile e artistico, che sta riprendendo il posto che si merita.