Ultimo appuntamento di Massa Picta, venerdì focus sulla pizza. Ospiti al parco di Villa Rinchiostra il pizzaiolo medaglia d’argento ai campionati mondiali della pizza Mario Marchini, titolare della nota locanda Jack Flinn in via Pandolfino, premiato a Parma per la sua pizza senza glutine “Cavolo che polpo”. Ci saranno poi alcuni dei pizzaioli della squadra apuo-ligure che hanno partecipato alla 31° edizione del campionato mondiale della pizza. Il team di pizzaioli nostrani è composto da: Clara Micheli, Giovanna Alberti, Antonio Ditella, Daniel Favero, Riccardo La Rosa e Lorenzo Carletti. Al termine dell’incontro, ad ingresso libero, ci sarà la degustazione gratuita ad opera delle lady chef dell’Associazione cuochi di Massa Carrara.