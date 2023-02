Viaggio tra verità e menzogne su Lotta continua Il libro di Viale al Museo audiovisivo della Resistenza

Si presenta oggi alle 10.30 al Museo audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo il libro di Guido Viale “Niente da dimenticare: Verità e menzogne su Lotta Continua”, con Maurizio Maggiani e Mario Amilcare Grassi detto Celè. Quella di Lotta continua è la storia di una formazione politica marxista, autonoma e libertaria che tra gli anni ’60 e ’70 ha costituito un punto di riferimento politico e culturale per la società. Una storia fatta di relazioni forti, personali e politiche, a sinistra del PCI e che hanno resistito nei decenni successivi allo scioglimento della formazione che aveva in Adriano Sofri un leader noto e riconosciuto. Come lui anche Guido Viale è stato uno dei personaggi di spicco di quella esperienza politica, rimanendo ancora oggi un attivo intellettuale nel campo delle politiche del lavoro e di ecologia politica. Viale ripercorre senza retorica o spirito di reducismo quella storia che è la sua e quella di altre migliaia di militanti, l’esperienza – dice la scheda del libro – della conquista di una propria autonomia, sia individuale che collettiva; l’esperienza della costruzione di una propria dignità umana attraverso l’azione e l’assunzione delle proprie responsabilità; l’esperienza della scoperta di una socialità libera, al di fuori degli schemi ufficiali". Qui in Val di Magra, tra La Spezia e Massa, la presenza di Lotta Continua era forte e strutturata. Donne e uomini, studenti e studentesse, operai, lavoratori e lavoratrici hanno intrecciato le loro biografie all’interno di una lotta comune (in un dialogo non scontato con i partiti di massa della sinistra) con che proprio in quest’area di paese trovava terreno fertile per le rivendicazioni sul piano della lotta di fabbrica e generazionale. La presentazione sarà a cura di Archivi della Resistenza. Ingresso libero e a seguire pranzo sociale (25 euro tutto compreso, prenotazione obbligatoria e info al 3290099418).