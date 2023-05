Viaggio tra le sfumature dei borghi ’Color Run’ ai blocchi di partenza

Domani a Fivizzano la prima edizione di Lunigiana Color Run, la corsa non competitiva più colorata dell’anno. Domani nel Comune di Fivizzano si svolgerà la “Lunigiana Color Run“, alla sua prima edizione, organizzato da Centro Sportivo Italiano (CSI) Massa Carrara in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Sm Comunicazione Digitale con il patrocinio del Comune di Fivizzano.

Lunigiana Color Run, è una corsa non competitiva per runner, amatori e curiosi con la voglia di fare sport divertendosi e prevede un percorso di 6 chilometri intorno alla città di Fivizzano, che sarà il punto di partenza e la meta finale. La manifestazione consiste infatti in un percorso ad anello che vedrà i partecipanti esplorare Fivizzano,Verrucola, Signano e Pognana coperti dalle polveri colorate con cui saranno “colpiti” grazie a uno staff di volontari che stazionerà in punti nevralgici del percorso. Ad ogni runner verrà dato inoltre un pacchetto di benvenuto contenente materiale informativo, una maglia bianca e un sacchetto di polvere colorata. Si ringrazia lo sponsor tecnico Sport Life Castelnuovo Magra per la disponibilità nell’offerta delle t-shirt. È possibile iscriversi al seguente link https:www.smcomunicazionedigitale.itmodulo-di-iscrizione-lunigiana-color-run-2023.

La quota di iscrizione fissata permette alle famiglie di usufruire di promozioni con tariffe agevolate per ragazzi da 11 a 17 anni e partecipazione gratuita per bambini sotto i 10 anni. La partenza sarà alle 10 da Piazza Garibaldi ma il ritrovo per i partecipanti è fissato per le 9.15 per permettere allo staff di controllare iscrizioni e pagamenti della quota e per la consegna del kit di benvenuto.