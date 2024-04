Viaggio tra i pani di Lunigiana e le memorie contadine

Assemblea e incontro della Manfredo Giuliani stasera alle 21 al Salone voltato del Museo Etnografico ‘Germano Cavalli’, a Villafranca. Al termine, Emilia Petacco e Rolando Paganini parleranno di ‘Pani di Lunigiana. Viaggio nella memoria contadina e fra le eccellenze del territorio’, con l’introduzione di Giuseppe Benelli. In occasione dell’assemblea si potrà rinnovare la tessera per l’anno 2024. La tessera può essere rinnovata tramite bonifico intestato ad associazione Manfredo Giuliani (Iban: IT 89 A 06230 69981 000043346932); visitando www.manfredogiuliani.com sezione tesseramento o contattando Federico Orsini. Si può indicare il 5xmille per l’associazione indicando il codice fiscale 90002310457.