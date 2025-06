Viaggio nel benessere. Il mental coaching svelato nel libro di Andrea Batti

’Evolutamente’ il primo libro del massese Andrea Batti è stato presentato alla Camera dei Deputati. Ha organizzato l’evento di presentazione, dello scorso 29 maggio a Roma, l’onorevole Andrea Barabotti che con Andrea Batti ha creato un ponte tra mental coaching e benessere. "L’idea nasce da un bisogno di offrire strumenti e strategie a tutte le persone che abbiano bisogno di affrontare un percorso attraverso il mental coaching e capirne lo scopo. C’è ancora una forte miscredenza sul mio lavoro - dice Batti - quindi il libro serve anche a me per far conoscere realmente cosa fa un mental coach. Io non ho solo il ruolo di motivare le persone ma anche e soprattutto fornirgli degli strumenti mentali e personali per affrontare delle sfide, sportive e non. Questo libro è un manuale pratico che, attraverso il mental coaching, potente disciplina di allenamento mentale, offre strumenti concreti per migliorare la performance e raggiungere i propri obiettivi. Esprimo profonda gratitudine all’onorevole Andrea Barabotti, il suo sostegno è un riconoscimento importante del valore del mental coaching per la crescita individuale e collettiva".

Ci sono sportivi che si affidano a lei per essere seguiti in un percorso verso i risultati. Le esperienze più appaganti? "Molte, il giorno dopo la conferenza stampa il mio pugile Armando Casamonica ha vinto il titolo europeo EBU, poi seguo Lorenzo Nista schermitore della nazionale italiana e Fabio Batti anche lui della nazionale di bob che parteciperà anche a Milano Cortina 2026".

Lei ha svariati progetti futuri che coinvolgeranno anche la città di Massa... "Ho diversi progetti futuri, intanto voglio portare in giro il più possibile il libro, farò diverse presentazioni anche a Massa ovviamente, però quello che mi sta veramente a cuore è far comprendere alle persone ciò che veramente muove questo lavoro. Non si tratta solo di dare motivazione alle persone, per quello basta anche un amico, la famiglia e addirittura sé stessi, io offro un percorso diverso che chi leggerà il libro potrà capire più a fondo e ho in mente di organizzare a Massa alla fine dell’estate degli eventi in cui spiegare come si formano gli obiettivi e come si possono perseguire, vi terrò aggiornati". L’onorevole Andrea Barabotti ha "offerto con convinzione il sostegno a questa iniziativa, poiché sottolinea l’importanza cruciale dello sport come veicolo di salute per tutti i cittadini e il valore imprescindibile dell’unione tra mente e corpo. L’approccio integrato proposto da ‘Evolutamente’ è fondamentale per promuovere l’integrità dell’individuo e un benessere duraturo, valori che ritengo essenziali per la nostra società". Info sul canale Instagram dell’autore apuano @andrea.batti89

Margherita Badiali