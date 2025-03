Viaggio fra le stelle . Il nuovo razzo in partenza progettato da Telara

L’Europa a giorni sarà in grado di accedere autonomamente allo spazio grazie al lanciatore (razzo) Ariane 6, un progetto dell’ingegnere aerospaziale carrarese Marco Telara. Considerato il papà dei lanciatori Ariane, Telara dal 2010 è il capo programma di Avio, la società che sviluppa, produce e assembla razzi spaziali, mentre dal 2022 ricopre il ruolo di direttore programmi della Europropulsion, società partecipata al 50% da Avio e al 50% dalla francese Arianegroup. Il Lancio avrebbe dovuto svolgersi ieri pomeriggio a Kourou, nella Guyana francese, ma a causa di alcune anomalie sui mezzi di terra sarà rimandato.

A non funzionare è stata una valvola di elio alla base di lancio che ha imposto il rinvio dell’operazione. Parliamo del progetto di Arianespace, la nuova missione della prima azienda mondiale nel trasporto spaziale commerciale, che con questo lancio si appresta ad effettuare il primo volo commerciale di Ariane 6, il nuovo lanciatore europeo per carichi pesanti. Una volta nello spazio il satellite Cso-3 rilascerà il suo carico in orbita eliosincrona a un’altitudine di circa 800 chilometri. Cso-3 è il terzo satellite del programma Musis (Multinational space based imaging system) guidato dall’Agenzia francese per gli appalti e le tecnologie della difesa, una costellazione di tre satelliti dedicati all’osservazione della Terra per scopi di difesa e sicurezza. Il satellite Cso-3 sarà lanciato dalla Dga per conto del ministero delle forze armate francese e del Cnes, l’agenzia spaziale francese. Telara vive tra Parigi dove si trova il quartier generale della società e Colleferro, dove vive la sua famiglia.

"Con questo lanciatore l’Europa ha completato la famiglia di lanciatori europei – spiega Telara –, che le garantiscono l’accesso autonomo allo spazio, un valore inestimabile per l’Europa, ancor più in un momento geopolitico delicato come quello che stiamo vivendo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Questo motore permetterà ad Ariane 6 di lanciare a un prezzo competitivo la costellazione di satelliti Kuiper, che Jeff Bezos sta sviluppando per garantire l’accesso a internet via satellite".

"Lo sviluppo di questo motore si è concluso nel 2022 – prosegue l’ingegnere –, anno in cui è stato eseguito con successo il volo inaugurale del lanciatore Vega C dalla base spaziale europea che si trova a Kourou, in Guyana Francese, oltreoceano al confine con il Brasile – conclude l’ingegner Telara –. Il 9 luglio dello scorso anno è avvenuto il primo volo del lanciatore Ariane 6, anch’esso un grandissimo successo con un posizionamento perfetto dei satelliti in orbita". Avio Spa è una società con 1.400 dipendenti con sede principale a Colleferro, a trenta chilometri a sud di Roma, e si occupa di propulsione spaziale. È la prima società del settore che si è quotata in borsa, con un 60% di capitale flottante e senza azionisti che ne abbiano il controllo. È una delle società leader del settore spaziale e ha permesso all’Italia di essere tra i pochissimi paesi al mondo con la capacità di lanciare i satelliti nello spazio, attraverso la famiglia di razzi Vega.