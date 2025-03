Via Vandelli Nuova segnaletica per le escursioni

Grandi novità per la Via Vandelli, uno dei cammini maggiormente in crescita nel panorama nazionale dell’escursionismo. Grazie al finanziamento ottenuto dal Fai (Fondo Ambiente Italiano) e da Intesa Sanpaolo nell’ambito del censimento dei ’Luoghi del Cuore’, a seguito del conseguimento del quarto posto a livello nazionale con oltre 26.000 voti raccolti, sono infatti iniziati i lavori di infrastrutturazione che mirano a migliorare ulteriormente la percorribilità del sentiero. Il progetto ideato e coordinato dall’Associazione Via Vandelli, supportato da tutti e 21 i Comuni interessati dal tracciato da Modena a Massa, prevede la verniciatura bianco e rossa con la sigla VV, l’installazione di frecce segnavia secondo gli standard del Cai e la realizzazione di pannelli informativi. Nelle scorse settimane i volontari delle sezioni del Club Alpino Italiano di Modena, Pavullo nel Frignano, Sassuolo, Carpi, Castelnuovo di Garfagnana e Massa hanno già terminato i lavori di verniciatura lungo l’intero percorso. Un primo, importante passo che sarà sicuramente apprezzato dalle migliaia di viandanti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero che annualmente percorrono il cammino.

"Il grande lavoro di cucitura dei territori della Via Vandelli portato avanti dalla nostra associazione si riflette nell’esecuzione di questo progetto: una segnaletica omogenea su tutti i 200 km del cammino, messa in opera grazie alla collaborazione con tutte le associazioni Cai e le delegazioni Fai – afferma Giulio Ferrari, presidente dell’Associazione Via Vandelli –. Per i viandanti sarà una bellissima sorpresa e aiuterà alberghi, B&B, rifugi, ristoranti, bar, guide escursionistiche e tutti gli operatori commerciali a ricevere ancora ulteriori benefici dalla maggior frequentazione del cammino".

L’associazione, con sede a Modena e a Massa, nasce nel 2023 su impulso di Giulio Ferrari, autore della guida della Via Vandelli, e dei partner del progetto dei ’Luoghi del Cuore’, le delegazioni Fai di Modena e Lucca e le sezioni Cai del territorio, con l’obiettivo di coordinare le attività di valorizzazione e di tutela del cammino. Nel 2024 l’associazione è entrata a far parte del protocollo d’intesa promosso dalla Provincia di Modena che persegue il riconoscimento della Via Vandelli come Cammino Storico da parte della Regione Emilia Romagna e ha avviato la stessa collaborazione con il Parco delle Alpi Apuane per il coordinamento e il riconoscimento del cammino da parte della Regione Toscana.