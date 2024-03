Via Don Minzoni 6, il film. Il distacco dal nido d’infanzia

Una pellicola per raccontare il momento del distacco dal proprio ‘nido domestico’. Questa l’idea dietro al primo lungometraggio ‘via Don Minzoni 6’ di Andrea Caciagli, domani alle 21 al Garibaldi di Carrara. Caciagli, che sarà ospite nella sala di via Verdi, racconta delle ore precedenti alla mattina in cui il protagonista, interpretato da Francesco Gaudiello, lascerà per sempre la casa dove è cresciuto assieme alla nonna appena scomparsa. L’idea nasce dall’esigenza di raccontare il momento di distacco dall’infanzia attraverso il luogo che più la rappresenta: la casa. Un amarcord in cui in vecchie fotografie, quadri ingialliti, vestiti, lettere e una misteriosa scatola blu, prendono forma le storie delle persone che ci hanno vissuto. "Quando abbiamo venduto la casa di famiglia – dichiara Caciagli – mi sono scontrato con la perdita di queste memorie, che definiscono chi siamo. Ho scelto di raccontarne il significato; un momento di lutto ma anche di metabolizzazione e crescita".