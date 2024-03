Via alle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali

Si è aperto ieri pomeriggio in tribunale a Massa il processo ai quattro anarchici accusati istigazione a delinquere e apologia di delitti con l’aggravante della finalità di terrorismo e vilipedio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Agli arresti domiciliari, ma presenti per l’occasione in aula il 56enne Gino Vatteroni, difeso dall’avvocato George Botti del foro di Massa (nella foto), Paolo Arosio di 45 anni, Gaia Taino di 35 anni e il 27enne Luigi Palli, tutti e tre difesi dall’avvocato Fabio Sommovigo.

In collegamento dalla casa circondariale di Bologna, Palli, assistito anche dalla legale Marta Magnanini del foro della Spezia. Davanti al giudice Fabrizio Garofalo e al pm della Procura antimafia di Genova Federico Manotti, le parti hanno inaugurato il procedimento dell’inchiesta ‘Scripta Scelera’ che scoppiò a inizio agosto a Carrara.

Il giudice ha conferito l’incarico al perito Sandra Tommasi di Massa, chiamata a trascrivere due anni di intercettazioni ambientali e telefoniche che hanno portato all’arresto e al successivo giudizio immediato dei 4 imputati. Presente anche l’avvocatura dello Stato, in virtù del fatto della presunta lesione all’onore del capo dello Stato. Le parti si incontreranno nuovamente il 29 marzo alle 15, dove verranno ascoltati i testimoni dell’accusa, ovvero due agenti di polizia che forniranno il quadro generale delle indagini che portarono agli arresti dell’allora 9 anarchici (poi scesi a 4) per le pubblicazioni sulla rivista ’Bezmotivny’, operazione che portò al sequestro di alcuni documenti conservati al circolo Goliardo Fiaschi di via Ulivi a Carrara.

Per il primo reato sono accusati di aver "stampato e diffuso, anche con strumenti informatici e telematici, sull’intero territorio nazionale il periodico quindicinale ’Bezmotivny-Senza Motivo’, concepito per favorire la diffusione e la condivisione e il dibattito tra idee e pratiche anarchiche e per dar segno di forza partecipe nel progetto di distruzione dello Stato".

AM