Via alle osservazioni sul piano del poliambulatorio al Centro commerciale

Il piano attuativo di recupero d’iniziativa privata per il centro commerciale MareMonti è stato pubblicato sul bollettino regionale e ora parte il periodo delle osservazioni che possono essere presentate entro il 3 novembre. Il piano prevede un cambio di destinazione d’uso con inserimento di una nuova funzione, quella direzionale e servizi per l’inserimento di un poliambulatorio, e la possibilità di frazionamento del complesso immobiliare. Il vigente Regolamento urbanistico ammette infatti il cambio di destinazione d’uso per l’area in cui è ubicato il Centro, all’interno del perimetro della zona industriale apuana, solo attraverso la formazione di un piano di recupero.