Via alla festa nazionale del ’PleinAir’. Camperisti alla scoperta del borgo

FOSDINOVO

Un fine settimana ricco di eventi, a Fosdinovo, tra musica, escursioni, visite guidate. E un borgo da votare. L’Italia migliore torna a incontrarsi e a divertirsi insieme alla Festa Nazionale del PleinAir nei borghi Bandiera Arancione. Il grande raduno camper diffuso organizzato dall’Associazione dei Paesi Bandiera Arancione e dalla rivista PleinAir è in programma dal 27 al 29 settembre, con Fosdinovo che rientra nella lista dei comuni coinvolti. E che potrà essere votato, semplicemente andando sul sito della rivista. Il via alla manifestazione oggi pomeriggio con arrivo e sistemazione nell’area camper, poi, alle 18.30 visita della torre Malaspina, necropoli di Pulica e i suoi reperti. Sabato alle dieci il ritrovo alla Torre Malaspina, poi presentazione e visita guidata del centro storico con il giardino delle Ortensie del Castello Malaspina, Chiesa di San Remigio con il sepolcro trecentesco di Galeotto Malaspina, oratorio dei Rossi, dei Bianchi la cui facciata marmorea è dichiarata Monumento Nazionale, Camposanto Vecchio, le Mura e la terrazza panoramica con vista sulla valle del fiume Magra, mare, isole e Portovenere. Con una guida d’eccezione, con Massimo Dadà, archeologo e direttore dei Musei nazionali pisani. Nel pomeriggio vista alla cantina vinicola del Podere Lavandaro e visita al castello Malaspina, una delle più belle e meglio conservate fortezze del territorio, dove si potrà gustare anche un aperitivo. Alle 18 ‘Giacomo Puccini, Ponte tra passato e futuro’, un viaggio attraverso la sua musica guidata dal musicista, compositore e storico Enrico Merlin, nel borgo di Fosdinovo.

Per finire domenica visita al Museo audiovisivo della Resistenza in località Prade, con un percorso espositivo che mette al centro la memoria, costituita da documenti quali interviste, immagini di repertorio e registrazioni, presentati tramite supporti multimediali. Su richiesta percorso ad anello sui sentieri della Resistenza e per finire visita al Giardini Malaspina. Non solo, domenica dalle 14,30 alle 15,15, eccezionale visita alla Villa Malaspina di Caniparola.

M.L.