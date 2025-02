Vetrina Toscana incontra i ristoratori della costa

Un incontro tra enogastronomia, cultura, ambiente, tra mare e collina. E’ il filo conduttore dell’iniziativa di Confesercenti Massa Carrara che rientra nel progetto di Vetrina Toscana con il finanziamento di Regione e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest attraverso Unioncamere. ’Vetrina Toscana incontra la Costa Apuana’ è il titolo dell’iniziativa che coinvolge i ristoranti del litorale e alcune aziende vinicole locali per un binomio tra cibo e vino. "Un progetto – spiega il responsabile Massa Carrara di Confesercenti, Adriano Rapaioli – che ha come obiettivi quelli di promuovere e tutelare i prodotti enogastronomici apuani, informando i consumatori sulla qualita dei prodotti e sui piatti tipici della cucina della costa, per valorizzare i prodotti locali e i luoghi di produzione, attraverso l’abbinamento dei prodotti locali nella creazione dei piatti".

I dettagli sul ristorante e sui produttori locali saranno consultabili attraverso un Qr Code che verrà inserito nel menù con il logo di Vetrina Toscana. Ecco i ristoranti aderenti. A Marina di Massa: Lorens, La Lisca, La Carretta, Torre Marina, Sapore di Mare e La Peniche; a Marina di Carrara Bon Prò, La Maison, Doride e La Sciabola. Le aziende vinicole coinvolte sono Calevro di Massa e La Maestà di Fosdinovo.