Veste nuova per il portale del Comune

Un sito più moderno e più facilmente fruibile da parte di cittadini e imprese, grazie a una nuova veste grafica: è on line all’indirizzo https://urlsand.esvalabs.com nuovo portale web del Comune di Carrara che risponde alle indicazioni del Ministero dell’Innovazione. Tutti gli enti pubblici devono adeguarsi a specifiche tecniche che possano rendere la fruizione dei siti più intuitiva: l’obiettivo è quello di migliorare la qualità e l’utilizzabilità dei servizi pubblici digitali, agevolando l’esperienza del cittadino nei servizi pubblici.

Per la realizzazione del nuovo sito l’amministrazione comunale si è avvalsa di un finanziamento Pnrr, che sarà concesso soltanto se sarà ottenuta l’asseverazione da parte dell’Autorità Digitale Italiana Agid, dopo alcuni mesi di prova: a tal fine dovranno essere rispettate precise regole nella pubblicazione dei contenuti. Sul sito comunale saranno fornite informazioni aggiornate sulle attività dell’ente, allerte meteo, avvisi, ordinanze, eventi culturali; inoltre, sarà possibile segnalare un disservizio, tramite e-mail o servizio dedicato. A breve, per tutti i servizi che prevedono una erogazione a sportello, sarà possibile prenotare un appuntamento, o completare la pratica on line. E’ presente anche una sezione per le domande più frequenti (Faq) e un modulo valutazione contenuti che consentirà di fornire una valutazione della chiarezza di ogni pagina.

Per consultare il nuovo sito dai dispositivi mobili è anche possibile scaricare la App ‘Municipium’ che ha lo scopo di sviluppare e potenziare il rapporto diretto tra Comune e fruitori del servizio, sfruttando le potenzialità tecnologiche tipiche degli strumenti mobili per rendere interattivi i contenuti del sito. Municipium App è presente sugli Store Apple, Android e AppGallery.